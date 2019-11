Mobilhomes mogen niet langer parkeren langs de zeedijk Timmy Van Assche

28 november 2019

16u15 0 Middelkerke Voortaan is het niet langer toegestaan om je kampeerwagen te parkeren langs de zeedijk, tussen Cyriel De Grootelaan en de gemeentegrens met Oostende. Wie dat toch doet, riskeert een boete tot 58 euro.

Het nieuwe parkeerreglement komt er op vraag van de lokale politiediensten. Kamperen op het openbaar domein is namelijk verboden en vaak is het moeilijk te achterhalen of er geparkeerd of gekampeerd wordt. Opgelet: ook parkeren om even de hond uit te laten of een uurtje op het strand te zitten, is dus niet toegestaan. Laden en lossen mag dan weer wel. Bovendien wil de gemeente voorkomen dat kampeerwagens parkeerplaatsen van gewone auto’s innemen.

“We verwijzen houders van een mobilhome door naar onze lokale campings, waar ook alle voorzieningen aanwezig zijn”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We maken werk van een kampeerwagenparking op de site van het voormalige containerpark. Daar zullen we voorzien in vers water, elektriciteit en een septische put.” De gemeente wil in haar hinterland ook werk maken van meer parkeerplaatsen voor campers.