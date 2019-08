Minibioscoop brengt bevrijding van 75 jaar geleden opnieuw in beeld Timmy Van Assche

09u30 6 Middelkerke Op het Arthur Meynneplein in Westende pronkt nog tot en met zondag 15 september een minibioscoop waarin de bevrijding van de Middelkerkse deelgemeente wordt belicht.

Westende en Lombardsijde werden 75 jaar geleden bevrijd door Canadese troepen van het Essex Scottishregiment. In een filmmontage vertellen de laatste getuigen over de aankomst van de bevrijders, de volksvreugde, de feesten, vriendschappen en flirts. Maar ook de grimmige sfeer van afrekeningen passeren de revue, net als verhalen over de Engelsen die de streek kwamen besturen, ontmijnen en bevoorraden en waarover de meningen verdeeld zijn. De film en montage zijn van de hand van Edwin en Thomas Van Troostenberghe en wordt uitgegeven door TOEN, in het kader van het project ‘Leven in bezet Middelkerke’. De minibioscoop is elke dag van 10 tot 18 uur te bezoeken. Eerder lanceerde de gemeente een oproep naar figuranten voor een stoet over de herdenking van Westende.