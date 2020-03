Middelkerkse politiekorpschef gaat met pensioen, commissaris neemt nu de honneurs waar Bart Boterman

03 maart 2020

17u39 0 Middelkerke Joos Duchi (60), korpschef van de lokale politie Middelkerke, is op 1 maart met pensioen gegaan. Hij kan terugkijken op een rijk gevulde carrière van 45 jaar bij leger en politie. “Nu is het tijd om te rusten en meer bij mijn familie te zijn”, zegt Duchi, die zijn opvolger veel succes toewenst. Dat is commissaris Frank Delva (60), die - omwille van fusieplannen bij de politie - waarnemend korpschef is.

Joos Duchi genoot van midden jaren ‘70 tot begin jaren ‘80 opleidingen aan militaire- en politiescholen en trad in 1982 toe bij de algemene wachtreserve openbare orde van de rijkswacht in Brussel, een eenheid die opereerde bij zware incidenten. “We zaten toen ook in het tijdperk van de Bende van Nijvel en de CCC, om de situatie te schetsen. Daarna, in 1985, werd ik ingelijfd bij de groep Diane, het speciale interventie-eskadron. Zo was ik onder meer officier bij de ontvoeringen van Anthony De Clerck en bij de repatriëring van Patrick Haemers uit Brazilië. In 1991 werd ik verbindingsofficier met onze ambassades in Zaïre, Congo-Brazzaville en Rwanda tijdens de genocide”, vertelt Joos Duchi over zijn hoogtepunten tijdens zijn carrière.

Bij de campingmoord in december 2017 heeft het parket ons geloofd voor ons uitstekend werk en de vlotte samenwerking met de federale politie. En dat alles met beperkte middelen Joos Duchi

In 1996 werd de Westendenaar, geboren in Bavikhove, officier bij de wegpolitie in West-Vlaanderen. In 2001, bij de politiehervorming, werd Duchi korpschef van de lokale politie Middelkerke.

Verwezenlijkingen

“Wat mijn verwezenlijkingen zijn tijdens mijn periode als korpschef? Dat we als kleine zone met beperkt budget altijd gelijke tred hebben kunnen houden met naburige, rijkere politiezones. Ik durf te stellen dat ik een goed draaiend korps achterlaat. Op bestuurlijk vlak zijn grote evenementen altijd vlekkeloos verlopen en zat organisatorisch alles goed. Op gerechtelijk vlak heeft onze recherche sterke resultaten geboekt zoals bij de moorden die we kenden. Zo was er de campingmoord in december 2017, het parket heeft ons toen geloofd voor ons uitstekend werk en de vlotte samenwerking met de federale politie. En dat alles met beperkte middelen", aldus Duchi.

Fusieplannen

“Een carrière van 45 jaar bij leger en politie, dat vraagt iets van een mens. Daarom is het nu tijd om te rusten en meer tijd met mijn familie te spenderen. Daarnaast ga ik meer sporten en lezen. Ik heb nog plannen, maar daar kan ik nog niets over zeggen”, aldus Joos Duchi.

Commissaris Frank Delva (60) volgt hem op en is benoemd tot ‘waarnemend’ korpschef. Dat heeft met de fusieplannen met de lokale politie Westkust tot een veiligheidszone te maken, een politieke beslissing. Frank Delva heeft zelf al 40 dienstjaren op de teller en startte zijn carrière in Brussel als lesgever op de rijkswachtschool.

Opportuniteit als afsluiter van loopbaan

Begin jaren ‘90 trad hij toe tot de rijkswacht van Lo-Reninge. Bij de politiehervorming in 2001 werd hij beleidsmedewerker van de korpschef van lokale politie Spoorkin en in 2006 werd hij commissaris. Zo’n tien jaar later bekleedde de functie van waarnemend korpschef bij politie Spoorkin, maar in 2017 kwam er een plaats vrij als commissaris bij de lokale politie Middelkerke.

Drie jaar later, nu dus, is hij er waarnemend korpschef geworden. Een concrete termijn hangt er niet aan vast. “Voor mij is deze benoeming een mooie opportuniteit als afsluiter van mijn loopbaan. Ik ben nog niet van plan om met pensioen te gaan en zal mij voor de volle honderd procent inzetten voor deze functie. Mijn doelstellingen als korpschef? Ons korps even goed laten draaien en ons zonaal veiligheidsplan 2020-2025 uitvoeren. Onze prioriteit is verkeersveiligheid”, aldus Frank Delva.