Middelkerkse hoteluitbater moet tijdelijk zaak sluiten, maar gaat helpen in Limburgs ziekenhuis: “Ze kunnen daar alle hulp gebruiken” Timmy Van Assche

05 april 2020

13u39 15 Middelkerke Jan Simons, hoteluitbater van Belle Dune in Middelkerke, sluit tijdelijk de deuren van zijn zaak in de Louis Logierlaan 51. Toch laat hij de schouders niet hangen: Jan gaat aan de slag in het ziekenhuis Sint-Trudo in het Limburgse Sint-Truiden. “Het ziekenhuis kan alle hulp gebruiken”, vertelt de hotelier, die in het verleden aan de slag was als verpleegkundige.

De coronacrisis en de horeca, daar is al heel wat inkt over gevloeid. Ook Jan Simons (34) sluit tijdelijk alle acht kamers van zijn Hotel Belle Dune en bijhorende bistro. “De afgelopen tijd kreeg ik talloze annulaties binnen. De maand mei loopt leeg, ook voor juni moet ik steeds meer boekingen schrappen. Om nog maar te zwijgen over de maanden juli en augustus. Ook in deze periode vallen alle reservaties weg. Nederlanders, Fransen, Duitsers en Engelsen die normaal gezien voor een volle week naar Middelkerke zouden komen, annuleren hun vakantie. Ik weet niet hoe we dit gaan overleven. We hebben het oude pand waarin het hotel gevestigd is compléét gerenoveerd na een stevige investering.”

Terug naar ziekenhuis

Maar Jan blijft niet bij de pakken zitten. Om dat te duiden, keren we even terug in de tijd. “Na mijn middelbare hotelschoolopleiding, volgde ik hogere studies verpleegkunde”, duidt Jan, die opgegroeid is in Landen, een Vlaams-Brabantse stad vlak naast Limburg. “Vervolgens werkte ik zes jaar in het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden als verpleger en daarna nog eens zes jaar in het ziekenhuis van Zottegem. Het is pas drie jaar geleden dat ik het hotel in Middelkerke heb geopend. Omdat ik nog heel wat contact had met de artsen en verplegers in Sint-Truiden, besloot ik me op te geven als vrijwilliger om in deze moeilijke tijden te gaan helpen. Dit ziekenhuis is één van de zwaarst getroffen van ons land.”

Mijn taken variëren van het toedienen van medicatie tot het afnemen van bloed en andere verzorgende taken Jan Simons

Uiteindelijk wordt Jan betaald voor zijn diensten, waardoor er ondanks zijn gesloten hotel toch brood op de plank komt. Om de verre verplaatsing tussen de kust en Limburg te overbruggen, krijgt hij ook een hotelkamer aangeboden. “Ik help bij de mobiele equipe. Daardoor kan ik zowel op de spoed, het operatiekwartier als de afdeling geriatrie ingeschakeld worden. Mijn taken variëren van het toedienen van medicatie tot het afnemen van bloed en andere verzorgende taken. Ja, die technieken heb ik toch nog in de vingers, hoor. Het is ten slotte máár drie jaar geleden dat ik was gestopt met verpleegkunde. Tussendoor bleef ik altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector via bijvoorbeeld boeken en magazines. De interesse in het vakgebied was nooit ver weg.”

Geen schrik

“Of ik schrik heb om besmet te geraken in het ziekenhuis? Nee, niet echt”, is Jan vastberaden. “De maatregelen en voorzorgen in ziekenhuizen zijn zó streng. Ik ben eerder bang om naar de supermarkt te gaan, als ik eerlijk mag zijn. De voorzorgen die ze daar nemen, zijn mijn inziens niet genoeg.” Wat de toekomst brengt, is voor Jan nog onduidelijk. Wanneer kan hij zijn hotel heropenen? Wanneer mag hij weer boekingen aannemen? Het zijn vragen die voor hem onbeantwoord blijven, voorlopig. “De horecasector was de eerste die tijdens de coronacrisis moest sluiten, we zullen ook de laatste zijn die terug mag heropenen. Om nog maar te zwijgen over de nasleep van de heropstart. Ik heb er al aan gedacht om mijn hotel een jaar te sluiten en die tijd in de zorg actief te blijven, maar daar ben ik nog lang niet aan uit.”

