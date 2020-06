Middelkerkse horeca is klaar voor nieuwe start op maandag 8 juni

Middelkerke

Het is zover. Straks kan iedereen weer genieten van het beste dat de Middelkerkse horeca te bieden heeft. Restaurants vliegen er weer in en zijn klaar om de deuren te openen. Bij Vlass bijvoorbeeld ligt er een extraatje op de gasten te wachten. Ribbetjes eten bij de Rattevallebrug of genieten van de vis in zoutkorst bij de Kromme Elleboog? Het kan! Bekijk ook ons overzicht van de brede regio via deze link.