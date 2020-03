Middelkerkse handelaars en ondernemers tonen zich van beste kant tijdens Passage Lokal Timmy Van Assche

04 maart 2020

17u24 0 Middelkerke In centrum De Branding vindt een nieuwe editie van Passage Lokal plaats, een belevingsbeurs waar twee dagen lang 40 Middelkerkse handelaars en ondernemers zich presenteren aan het grote publiek. Voorheen was de beurs bekend onder de naam Allure.

Passage Lokal toont op zaterdag 14 en zondag 15 maart, telkens van 10 tot 18 uur, het beste wat de Middelkerke handelaars te bieden hebben. “Dit is niet zomaar een handelsbeurs", benadrukt schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Na check-in bij de hostessen krijg je een ‘boarding pass’ voor een trip langs meer dan veertig interactieve hotspots. Met workshops, proefsessies of demonstraties leer je actief de Middelkerkse handelaars kennen. Je gaat met boordenvol ideeën en ‘goodies’ naar huis.”

Op Passage Lokal proef je van de Middelkerkse horeca, kun je gezellig cocoonen met de beste lifestyletips, adviseren heel wat vakmannen je bij je renovatieplannen en spelen de Middelkerkse streekproducten een cruciale rol. “Passage wordt overigens de verzamelnaam voor de ondernemerswerking van de gemeente Middelkerke. Door kennisuitwisseling en netwerkmomenten wil het gemeentebestuur de lokale handel stimuleren. Daarnaast ijveren we in onze bouwvoorschriften voor een doordachte creatie van geschikte handelsruimte in nieuwbouwprojecten in centrumgebieden", besluit de schepen.