Middelkerkse campings vallen in de prijzen: Zomerzon, De Lombarde en Kompas behalen label voor gastvrij onthaal Timmy Van Assche

29 juni 2019

15u29 0 Middelkerke Drie Middelkerkse campings met naam kregen van Westtoer een prestigieus label toegestopt dat hun gastvrijheid benadrukt.

Westtoer organiseerde in het voorjaar 2019 een begeleidingstraject ‘Onthaal op kampeerbedrijven en vakantiecentra’. De Middelkerkse campings Zomerzon, De Lombarde en Kompas Westende namen samen met nog dertien andere campings en twee vakantiecentra aan de kust deel aan dit traject. Tijdens de opleiding werd er dieper ingegaan op de inrichting van het onthaal, de informatie die er beschikbaar is en hoe gasten het onthaal beleven. Alle deelnemers kregen een toeristisch infobord om de bezoeker duidelijk te maken dat men op deze camping gastvrij wordt onthaald. Zus en broer, Tahnee Verlinden en Manuel Zedler, baten samen camping Zomerzon uit in Lombardsijde. Ze verhuren 30 vakantiewoningen. “Het was voor ons ook heel interessant om informatie uit te wisselen onder de collega’s”, zegt Tahnee. “We zitten allemaal in dezelfde branche, maar we komen veel te weinig in contact met elkaar. Ondertussen hebben we al het één en ander aangepakt in het interieur van ons onthaal.” Joke Soreyn baadt camping De Lombarde in Lombardsijde uit. Het is een autovrije, kindvriendelijke groene camping. Er zijn ruime kampeerplaatsen, kampeerhutten en vakantiewoningen. “We hebben in het interieur heel wat kleine dingen aangepast, wat de ruimte al veel aangenamer maakt voor de gasten. Maar tijdens het traject voelde ik mij vooral gesteund in mijn eigen ideeën”, voegt Joke eraan toe. Chantal Vaes van Kompas besluit. “We kregen tijdens het traject heel wat praktische informatie mee voor onze klanten. Wij gaven al heel wat aandacht aan het verschaffen van toeristische informatie, maar door onze uitstappen met de groep, ontdekten we nog heel wat extra. Ons verlanglijstje om het interieur aan te pakken is alleen maar gegroeid.”