Middelkerks administratief centrum (MAC) en Welzijnshuis opnieuw deels toegankelijk Timmy Van Assche

11 mei 2020

12u04 0 Middelkerke Vanaf maandag zijn de publieksdiensten van het gemeentebestuur en het Welzijnshuis opnieuw deels toegankelijk. Uiteraard gelden daar ook de gangbare beschermingsmaatregelen en afstand. Het gemeentebestuur vraagt om je enkel voor hoogdringende regelingen te verplaatsen naar het MAC en het Welzijnshuis.

Voor het MAC geldt een maximumcapaciteit van elf personen. Na het verplicht aanmelden aan het onthaal worden de bezoekers doorverwezen naar de juiste dienst. Enkel de diensten burgerzaken, kas, parkeershop en ruimte en wonen zijn toegankelijk. Dankzij vloerstickers bewaar je een veilige afstand van andere bezoekers. Er is ontsmettingsgel en plexiglas om extra bescherming te bieden. Het MAC is toegankelijk op de gebruikelijke openingsuren: van maandag tot donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Op vrijdag van 9 tot 12 uur.

Doe het digitaal

De drukste publieksdienst – burgerzaken – kent heel wat digitale oplossingen. Zo regel je adreswijzigingen, verschillende attesten en uittreksels perfect via mail of via het e-loket. burgerzaken@middelkerke.be of 059/31.30.16.

Enkel op afspraak in het Welzijnshuis

Ook het Welzijnshuis opent een aantal diensten voor het publiek. De sociale dienst en de diensten thuiszorg en sociale huisvesting ontvangen opnieuw publiek, maar enkel op afspraak en in ruimere lokalen. De loketfuncties worden daarvoor in vier vergaderzalen georganiseerd. Voor een afspraak bel je 059/31.92.10 of mail je welzijnshuis@middelkerke.be .