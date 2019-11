Middelkerkenaar opgelicht tijdens verkoop van iPhone via 2dehands.be Bart Boterman

05 november 2019

12u41 0 Middelkerke Een man uit Middelkerke werd opgelicht voor 250 euro nadat hij zijn iPhone probeerde te verkopen via 2dehands.be. Hij kreeg op 2 november een koper aan de lijn, die akkoord ging met het voorgestelde bedrag.

De koper wilde naar eigen zeggen zeker zijn over de goede intenties van de verkoper en vroeg daarom enkele eurocenten over te schrijven op zijn rekening. Dat om na te gaan of het rekeningnummer wel klopt. De verkoper diende op een link te klikken en kwam op een betaalpagina van een bankkantoor terecht. Hij moest enkele codes ingeven met zijn bankkaartlezer. Na twee dagen bleek dat er drie keer een som geld van zijn rekening was verdwenen, in totaal 250 euro. De politie Westkust, waar het slachtoffer aangifte deed, roept op om nooit in te gaan op dergelijke voorstellen van potentiële kopers. Een verkoper die geld moet overschrijven naar de koper is de omgekeerde wereld en in de meeste gevallen oplichting.