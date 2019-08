Middelkerke wordt ‘Warme Gemeente’ en wil mentale gezondheid bij kinderen en jongeren verbeteren Timmy Van Assche

26 augustus 2019

17u14 1 Middelkerke De gemeente Middelkerke stapt mee in het project ‘Warme Steden en Gemeenten’. Samen met nog 41 andere gemeenten wil Middelkerke meewerken aan een betere mentale gezondheid bij kinderen en jongeren.

Eén op vijf Vlaamse jongeren geeft aan zich niet goed in zijn of haar vel te voelen. “Wij willen daar iets aan doen en stappen daarom mee in het project Warme Steden en Gemeenten, dat het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren moet verhogen”, laat de gemeente weten. Middelkerke verenigt nu alle organisaties die werken rond mentale gezondheid bij de jeugd. “Zo worden de krachten gebundeld om hun veerkracht te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vermijdt veel psychisch leed in het latere leven. Het einddoel is om van Middelkerke een veilige plek te maken, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.”

Middelkerke baseert zich op acht pijlers: aandacht besteden aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren, een warme en ondersteunende opvoeding aanmoedigen, persoonlijke ontwikkeling ondersteunen, verbondenheid met de omgeving creëren, kansen op een fysieke gezondheid maximaliseren, kwetsbaarheid bespreekbaar maken, de weg naar hulp gemakkelijk maken en de jeugd bij het beleid betrekken. “Logo Middelkerke wordt in deze campagne ondersteund door het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. Binnenkort zie je ook mascotte Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.”

