Middelkerke wil toeristische uitstraling verhogen: “Het beste van drie werelden samenbrengen” Timmy Van Assche

14 januari 2020

16u32 0 Middelkerke Middelkerke wil deze legislatuur haar toeristische uitstraling sterk uitbouwen. Dat zegt bevoegd schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker), die meedeelt dat de gemeente een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluit met Westtoer. “We willen het beste van drie vakantiewerelden samenbrengen: een bruisende badplaats, ‘outdoor wellness’ en het fiets- en hoevetoerisme”, zegt Dedecker.

Middelkerke vernieuwt de samenwerkingsovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf voor toerisme Westtoer tot 2024. Zo kan de gemeente rekenen op promotionele ondersteuning en consulting, en deelname in ruimere regionale toeristische projecten. “Toerisme blijft de grootste motor van onze lokale economie", schetst Dedecker. “Westtoer is in de hele provincie actief en organiseert ook waardevolle overlegmomenten, zodat verschillende kunstgemeenten hun sterktes op elkaar kunnen afstemmen. Die knowhow van Westtoer is een absolute meerwaarde. Naast de ondersteuning van Westtoer zullen we ook eigen vernieuwende campagnes opzetten.”

Drie delen

Dedecker maakt zich sterk dat de toeristische uitstraling nog verder kan versterkt worden. “We willen het beste van drie vakantiewerelden samenbrengen. Hoofdgemeente Middelkerke is daarbij de bruisende badplaats. In deelgemeente Westende, en aansluitend Lombardsijde, zien we een rol weggelegd als ‘outdoor wellness’. Daarmee verwijzen we naar de sportinfrastructuur. Nu al heb je er surfclub de Kwinte, maar ook naar een nieuw hotel, kabelbaan om te waterskiën, indoor golfslagbad en zeilzone. De ontwikkelingen van de jachthaven in Nieuwpoort sluiten aan bij deze nieuwe infrastructuur. We willen ook werk maken van een nieuw bewaakt stuk strand waar honden toegelaten zijn. Uiteraard willen we het Rauschenbergplein heraanleggen, net als de zeedijk van Westende-Bad.” Eerder al had de gemeente een masterplan voor de deelgemeente toegelicht. “Het is niet de taak van de gemeente om zelf cafés of restaurants te gaan openen, maar we kunnen we een regierol op ons nemen en het starten van een zaak faciliteren.” Het derde stukje van de vakantiepuzzel is dan weer het interland. “Dat zien we als een groene oase met hoevetoerisme. Net daarom zijn we tegen de komst van windturbines: we gaan niet investeren in extra fietsinfrastructuur om daar dan torens van zo’n 200 meter toe te laten.”

Balies langer open

Om toeristen en inwoners beter tot dienst te zijn, gelden voortaan voor de toerismebalies nieuwe openingsuren. In de zomervakantie zijn de balies elke dag open van 9.30 tot 18 uur. Tussen september en juni gelden op werk- en zaterdagen de uren van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Op zondagen in diezelfde periode zijn de balies enkel in de voormiddag open.