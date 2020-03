Middelkerke verplaatst culinair weekend Tastoe naar begin oktober



Timmy Van Assche

23 maart 2020

13u00 0 Middelkerke Door de coronacrisis is het niet mogelijk om het culinaire event Tastoe in Middelkerke begin mei te organiseren. Dat laten schepenen Dedecker en Lejaeghere weten. “ In samenspraak met onze lokale restaurantuitbaters en standhouders is beslist om het evenement te verplaatsen naar het weekend van 3 en 4 oktober.”

Het concept van Tastoe is simpel. Middelkerkse restaurants en cateraars brengen er een heel weekend op hun eigen manier signatuurgerechten in hapklare porties. Normaal gezien moet het evenement in het eerste weekend van mei plaatsvinden, maar daar steekt het coronavirus dus een stokje voor. Het culinaire evenement wordt nu verplaatst naar zaterdag 3 en zondag 4 oktober.

De gemeente houdt wel vast aan het concept. “Voor het iconische gebouw van het Grand Hotel Bellevue, in de volksmond beter gekend als de Rotonde, zal Tastoe zijn tenten opslaan en een weekend lang uitpakken met een mooie selectie van wat Middelkerke te bieden heeft op culinair vlak", zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Centraal staan opnieuw Middelkerkse chefs, topgerechten, cocktails en lokale bieren. Dit alles in een uniek kader met zicht op zee. Ook de Tastoe Soiree op zondagavond blijft behouden.”

Bierweekend?

Over het Bierweekend van juli is nog geen definitieve beslissing genomen. “We wachten nog even af. Het kan zijn dat de evenementen tegen dan weer kunnen opgestart worden. En als dat zo is, dan zou dit evenement een grote surplus betekenen voor de lokale horeca”, zegt Dedecker.

Steun lokale horeca

Met de uitbraak van de coronapandemie hebben de (Middelkerkse) horecazaken het moeilijk. Daarom verzamelt het gemeentebestuur alle zaken die afhaal- en leverdiensten aanbieden. “We hebben heel wat toppers in de horecawereld. Door de pandemie verliezen ze heel wat inkomsten, maar ze zoeken naar creatieve oplossingen in de vorm van afhaal of leveringen aan huis. Als gemeentebestuur steunen we alle initiatieven om de handelaars een hart onder de riem te steken en faciliteren we waar nodig. Bekijk de gemeentelijke site, bestel bij een van de zaken en vanavond eet je restaurantkwaliteit bij jou thuis. Jij hebt een gezellige avond en de handelaars kunnen blijven draaien. Koop lokaal is nog nooit zo belangrijk geweest.”

De lijst met deelnemende handelszaken kan je terugvinden op www.middelkerke.be/takeaway.