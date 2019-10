Middelkerke stimuleert borstkankeronderzoek met opvallende campagne: ‘Pak de tiet’ Timmy Van Assche

16 oktober 2019

11u51 0 Middelkerke 70 procent van de Middelkerkse vrouwen gaan tegen eind 2020 langs bij de radioloog voor een screeningsmammografie. Zo luidt de ambitieuze doelstelling van ‘Pak de tiet’, een gemeentelijke overtuigingscampagne over borstkankeronderzoek.

“In 2017 lieten 62,4 procent van de Middelkerkse vrouwen zich preventief onderzoeken. Dat cijfer moet tegen 2020 naar 70 procent. Het Vlaams gemiddelde lag in 2017 op 65,2 procent, net iets hoger dus. De Vlaamse overheid wil dat gemiddelde tegen 2020 optrekken naar 75 procent. Niet gek, want borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen”, zegt schepen van volksgezondheid Dirk Gilliaert (CD&V). De tweejaarlijkse screeningsmammografie is gratis voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. “Waarom zou je het niet doen? Dit belangrijke onderzoek spoort eventuele borstkankers vroeg op en maakt verdere testen onnodig. De screeningsmammografie laat niets aan het toeval over, want minstens twee onafhankelijke radiologen beoordelen de beelden. Niet onbelangrijk: ook één op de honderd mannen wordt getroffen door borstkanker.”

‘Pak de tiet’, ook een verwijzing naar het West-Vlaams voor ‘neem de tijd’, wil Middelkerkse dames en heren bewustmaken met een opvallende communicatiecampagne. Iedere Middelkerkenaar krijgt een felroze flyer in de bus. De campagne zet iedereen aan om even de tijd te nemen voor zelfonderzoek en de screening en geeft enkele simpele tips om het risico op borstkanker te verkleinen. Alle info: borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

Meer over gezondheid

ziekten

kanker

politiek