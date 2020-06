Middelkerke stelt strand- en circulatieplan in: “Ik heb snel last van reglementitis, maar dit is absoluut leefbaar”, aldus Dedecker Timmy Van Assche

26 juni 2020

23u14 1 Middelkerke Vlak voor de start van de zomervakantie kondigt ook Middelkerke een strand- en circulatieplan aan: een beperking van het fiets- en gocartverkeer op de zeedijk, een telling op drukke strandzones en uitbreiding van grote randparkings. “Het plan sluit aan bij de huidige toestand en benadrukt het gezond verstand”, laat burgemeester Jean-Marie Dedecker weten. Het plan krijgt de naam ‘AmuZEEr je met geZONd verstand’.

“Iedereen weet dat ik een koele minnaar ben van overvloedige reglementering, maar om onze inwoners en vakantiegangers optimale vakantieomstandigheden te bezorgen, werkten we een eenvoudig strand- en circulatieplan uit”, stelt Dedecker. “We konden ook niet anders, want onze gouverneur legt het ons op. Meest drastische maatregel? Om voetgangers maximaal ruimte te geven op de wandeldijk, beperken we het fiets- en gocartverkeer op de zeedijk van 1 juli tot 31 augustus. In bepaalde drukke zones moet je van de fiets tussen 10 en 22 uur.”

Voetgangers maximale ruimte

Ook grote gocarts mogen deze zomer niet op de zeedijk. “Neen, die nemen teveel circulatieruimte op de wandeldijk in”, vervolgt de burgemeester. “Kleinere gocarts en tweetrappers voor begeleiders en kinderen mogen wel. We bereikten daarover een consensus met de verhuurders. In alle andere straten mag je wel fietsen en met de ‘billenkarre’ rijden.”

Monitoring

“We hebben een lang strand, maar toch gaan we op acht drukke centrumzones de capaciteit bewaken. Onze veiligheidsdiensten bepaalden een maximumcapaciteit per zone. Op de zeven andere bewaakte zones verwachten we geen problemen en tellen we niet. Die maximumcapaciteit in die zones varieert tussen de 1.800 en de 3.500 mensen. Dat is een pak volk, maar als de maximumcapaciteit overschreden wordt, sluiten we de betreffende strandzone af. We verwachten geen problemen, maar toch bewaken we de capaciteit van drukke strandzones”, benadrukt Dedecker.

Extra parkingcapaciteit

“Ons politiekorps is klaar voor een drukke zomer. Alle scenario’s liggen klaar”, maakt Dedecker zich sterk. “Het toezicht op het strand- en circulatieplan is nieuw en vergt extra mankracht. Maar mobiliteit blijft de grootste zomerse uitdaging. Als het nodig is, kunnen we onze twee grote randparkings gevoelig uitbreiden. In Westende is het nieuwe parkeergebouw trouwens al in gebruik.”

Inspelen

Middelkerke kondigt het strand- en circulatieplan vlak voor het begin van de zomervakantie aan. “We wilden een menselijk plan dat zo goed mogelijk past bij de huidige coronasituatie. Zware maatregelen en beperkingen op het strand wilden we kost wat kost vermijden, daarom hakten we pas deze week cruciale knopen door. Hoewel ik snel last heb van ‘reglementitis’, kan ik er goed mee leven. Ik moet trouwens al onze diensten uitdrukkelijk bedanken om zo snel te schakelen”, besluit Jean-Marie Dedecker.