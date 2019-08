Middelkerke sluit zich aan bij Warme steden

21 augustus 2019

18u01 0 Middelkerke Middelkerke zal alle organisaties die werken rond mentale gezondheid van kinderen en jongeren verenigen. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht bij kinderen en jongeren te verhogen.

De gemeente Middelkerke wil meehelpen om jongeren zich beter te laten voelen en stapt daarom mee in het project Warme Steden en Gemeenten. Samen met 41 andere steden en gemeenten draagt Middelkerke een steentje bij tot het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. 1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een ontluisterend cijfer, dat zich ook manifesteert in het hoge zelfmoordcijfer in Vlaanderen. De gemeente wil kinderen en jongeren ondersteunen om hun talenten en identiteit te ontplooien. Ze zal dat onder meer doen door jongeren bij het beleid te betrekken of door ervoor te zorgen dat jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden. Binnenkort zal binnen dit kader Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.

