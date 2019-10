Middelkerke sluit bibliotheek van Leffinge en Westende, trefpunten verhuizen Leen Belpaeme

02 oktober 2019

15u42 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke sluit de dorpsbibliotheken van Leffinge en Westende. Ter compensatie wordt de hoofdbibliotheek van Middelkerke, uitgebouwd naar hypermoderne, innovatieve ‘Open Library’ bibliotheek. De maatregel werd toegelicht aan de bewoners.

“De sluitingen van de bibliotheken van Leffinge en Westende komen er niet zomaar”, legt schepen van het bibliotheekwezen Eddy Van Muysewinkel toe. “In Leffinge is een hoge nood aan meer plaats voor de lokale verenigingen, gezien zaal ’t Centrum wegvalt. In Westende wordt het bibliotheekgebouw verkocht in oktober 2020. Na raadpleging van de bezoekersaantallen, werd besloten om beide bibliotheken te sluiten.” Ook de bewoners van Leffinge en Westende werden van de maatregel op de hoogte gebracht. “De aanwezigen vonden het jammer dat hun bibliotheek verdwijnt en alles naar Middelkerke verhuist. De compenserende maatregelen die het gemeentebestuur neemt, kunnen wel op bijval rekenen. “Ik besef dat het voor sommige mensen aanpassen wordt, maar ik zie de toekomst voor de bibliotheek positief in”, zegt Eddy Van Muysewinkel nog.

Om de inwoners naar Middelkerke te krijgen, zou de lijn 68/69 een hogere frequentiegraad krijgen en een tussenstop maken in Westende-Bad. “De onderhandelingen met de Lijn zijn hiervoor nog lopend.” Voor het onderwijs wordt een schoolbus aangekocht. “Die zal alle leerlingen wekelijks naar het zwembad en de bibliotheek brengen. Ondanks de bibliotheekfunctie verdwijnt, blijven de trefpunten bestaan. In Leffinge zal dit in op de site van de molen zijn (Het Molenhuys), in Westende verhuist die functie naar de polyvalente zaal in de nieuwe Duinpieper.”