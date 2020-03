Middelkerke sluit administratief centrum Timmy Van Assche

17 maart 2020

10u39 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke verscherpt zijn beschermingsmaatregelen en sluit het administratief centrum (MAC) met onmiddellijke ingang voor het publiek. Tot nader order geldt deze maatregel tot en met vrijdag 3 april.

In het MAC zijn de diensten burgerzaken, kas en technische dienst gevestigd. Voor deze diensten kan je wel een afspraak maken via 059/31.30.16 of onthaal@middelkerke.be. Alle gemeentediensten blijven telefonisch bereikbaar ook via 059/31.30.16. Hou verdere updates via www.middelkerke.be/corona in het oog.