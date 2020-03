Middelkerke rouwt om Maurice De Schacht, één van haar bekendste inwoners Timmy Van Assche

30 maart 2020

18u22 0 Middelkerke Middelkerke moet afscheid nemen van Maurice De Schacht, die op 87-jarige leeftijd is overleden. Maurice was één van de bekendste gezichten van de badplaats.

Maurice bouwde, na in de steenoven te hebben gewerkt, een mooie carrière uit bij de gemeente. Hij werkte zich op tot bestuurschef van de technische dienst en bleef er zelfs tot op pensioengerechtigde leeftijd actief. Ook bij de lokale vrijwillige brandweer verdiende hij z’n sporen en pikte Maurice zelfs de titel van adjudant op. Bovenal zal De Schacht bekend blijven staan als één van de stichters van de bekende Noordzeecross in februari 1959, tot op vandaag de oudste veldrit in ons land. “Veldrijder André De Schacht was mijn neef en ik was een grote supporter. Hij wist heel wat mooie uitslagen te behalen halfweg de jaren vijftig. Ik vond dat we in Middelkerke ook een cross moesten organiseren en nam contact op met mijn vriend Camiel Vergauwe, ook een wielerliefhebber.” En met finaal hulp van sportjournalist Jerôme Stevens, wielerclub De Jonge vluchters en de gemeente was het ontstaan van de bekende cross een feit.

Geen toeval dus dat Maurice De Schacht ook een gedreven lid was van de lokale wielertoeristenclub De Kateiestampers. Verder was hij ook natuurliefhebber, begenadigd visser en verzamelaar, met bijvoorbeeld een grote collecte postzegels. Zeker het onthouden waard is het knappe boek ‘Van dorpsherbergen en Middelkerkse cafés’, waarmee Maurice samen met Patricia Soetaert en oud-burgemeester Julien Desseyn een compleet overzicht gaf van het lokale caféleven.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats in intieme kring. Maurice was gehuwd met Madeleine Dehondt en vader van twee kinderen. Hij had ook een kleinzoon en twee achterkleinkinderen.