Middelkerke plaatst mobiele toiletten op de zeedijk

Timmy Van Assche

19 mei 2020

14u15 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke plaatst vanaf 21 mei, Hemelvaart dus, mobiele toiletten langs de zeedijk.

Die toiletten moeten de hoge nood van wandelaars en fietsers op de zeedijk helpen opvangen, nu horecazaken nog niet geopend zijn. De toiletten zijn bovendien gratis. In Sint-Laureins kan je ze vinden ter hoogte van de Strandlaan, in Westende ter hoogte van de Ooievaarslaan. In hoofdgemeente Middelkerke zelf komen er openbare toiletten bij het casinoplein en ter hoogte van de Albertlaan. De toiletten zijn telkens open op weekends en feestdagen van 10.30 tot 18.30 uur.