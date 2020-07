Middelkerke pakt uit met bewaakt hondenstrand: “Én ze mogen er zwemmen” Bart Boterman

01 juli 2020

11u04 1 Middelkerke Middelkerke pakt uit met een primeur aan de kust, een door strandredders bewaakte zwemzone waar ook honden toegelaten zijn. “Het is een extra toeristische troef voor onze gemeente. Let wel, de honden moeten aan de leiband blijven en de baasjes moeten de hondenpoep opkuisen als hun viervoeters iets achterlaten", zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker (LDD).

Het stuk strand bevindt zich tussen Westende en Lombardsijde aan strandpost ‘Crystal Palace’. Het is de laatste bewaakte zone van Middelkerke. “We merkten vorige zomer dat er maar weinig badgasten waren in de bewaakte zone van Crystal Palace. Maar vlak ernaast was het er altijd druk. De reden: hondeneigenaars gingen naar het onbewaakte stuk strand omdat de dieren in de bewaakte zone niet welkom waren. Ze gingen er zelfs zwemmen, wat eigenlijk verboden is. Daarom is besloten om een stuk strand in te richten waar honden welkom zijn én gezwommen mag worden. Dit is uniek aan de kust en een toeristische troef voor Middelkerke", licht schepen Tom Dedecker toe.

Honden moeten er wel aan de leiband en hondendrollen moeten de baasjes opkuisen. “We rekenen op het gezond verstand van de baasjes. Elke hond is welkom, maar de baasjes moeten hun viervoeters onder controle hebben. Wie de drollen niet opkuist of zijn hond niet aan de leiband houdt, riskeert een GAS-boete”, gaat Dedecker verder. De strandredders zijn overigens ook voorzien op de aanwezigheid van honden. “Ze hebben een extra opleiding gekregen van een hondentrainer over omgang met honden en ook over wat ze moeten doen bij een hondenbeet. Er komt bovendien een extra EHBO-post op het desbetreffende strand”, besluit Tom Dedecker. Het hondenstrand is inmiddels geopend.