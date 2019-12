Middelkerke organiseert kerstfeest voor alleenstaande senioren Timmy Van Assche

10 december 2019

11u46 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke organiseert een kerstfeest voor alle alleenstaanden vanaf 60 jaar. Alle gedomicilieerde inwoners die voldoen aan deze criteria krijgen in de komende dagen een uitnodiging.

Het kerstfeest vindt plaats in de Stille Meers op dinsdag 24 december. De deuren gaan open vanaf 13 uur. Naast koffie en gebak wordt er ook een optreden aangeboden van Salim Seghers en Johan Veugelers.

“Eenzaamheid en vergrijzing gaan meestal hand in hand. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen rond tafel krijgen, met animatie en iets om te eten. Zo creëer je verbondenheid in deze donkere dagen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Dit jaar hebben wij bewust gekozen voor alleenstaanden vanaf 60 jaar omdat juist bij deze leeftijdscategorie het percentage van eenzaamheid en verdriet zeer groot is”, vult schepen van welzijn Dirk Giliaert (CD&V) aan. “Met dit kerstdessertenbuffet willen wij dit doorbreken.” Alle gedomicilieerde alleenstaanden vanaf 60 jaar worden uitgenodigd. Op de uitnodiging staan de verdere stappen om de registratie te voltooien. Meer info: 059/31.92.10.