Middelkerke neemt veiligheidscapsule 'Nebula' in gebruik: "Controle lichaamstemperatuur en ontsmetting van handen en voorwerpen ineen"

20 juli 2020

11u44 23 Middelkerke Voor de ingang van het Middelkerks administratief centrum (MAC) staat voortaan de veiligheidscapsule Nebula. Vooraleer bezoekers en personeelsleden het gebouw binnenstappen, passeren ze deze hoogtechnologische cabine. Ze meet de lichaamstemperatuur met een scanner, stelt handgel ter beschikking en laat vervolgens een frisse nevelspray op personen en voorwerpen neerdalen. Leuk detail: de uitvinding komt van een West-Vlaams ondernemerskoppel.



Er is de laatste tijd heel wat inkt gevloeid over veiligheidsmaatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. Middelkerke gaat nog een stapje verder en heeft nu dus een staaltje technologisch vernuft voor de ingang van het MAC geïnstalleerd. In dit gebouw zijn bijvoorbeeld de diensten Burgerzaken en Wonen gevestigd. Wie het MAC voortaan wil betreden - als inwoner of werknemer - moet door de Nebula stappen.

Drie stappen

Het principe is op zich vrij eenvoudig. Een gezichtsscanner meet de lichaamstemperatuur binnen de twee seconden tot op 0,3 graden, waardoor snel geweten is of iemand al dan niet koorts heeft. De scanner detecteert ook of bezoekers een mondmasker dragen. Tegelijk kunnen personen contactloos de handen ontsmetten. De Nebula - wat het Latijnse woord is voor mist of nevel - doet haar naam alle eer aan in de laatste fase. Daarna stappen personen namelijk door een lichte ontsmettende nevelspray die de rest van het lichaam, maar ook kledij en voorwerpen ontsmet.

Conform

“Naar privacy toe is de gezichtsscanner conform de wetgeving. Er is een optie om met het oog op contact tracing te identiteit van personen te achterhalen, maar die is nu uitgeschakeld en niet actief”, bevestigen bedenkers Henk Louf en Joke Huys. “Ook de nevelspray hoeft geen belemmering te zijn voor wie een bril draagt, want de druppeltjes zijn zodanig fijn dat je er niks van merkt - je wordt er ook niet nat van, hé. Het is wel belangrijk dat bijvoorbeeld trolleys, rugzakken of kledij mee worden ontsmet, want ook hier kan het virus zich in nestelen.”

Veiligheid

Kostenplaatje: 8.900 euro, exclusief btw. “We kopen de machine aan om iedereen - bezoekers en personeelsleden - op het gemak te stellen", licht burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) toe. “In onzekere tijden opent dit de deur naar vrijere en veiligere samenleving. We hebben de laatste maanden al flink wat inspanningen geleverd. Zo werd bij geen enkele van de 358 bewoners van onze woonzorgcentra corona vastgesteld. We willen die lijn ook doortrekken.”

West-Vlaams

Ondernemers Henk Louf en Joke Huys komen overigens uit Wevelgem, in het zuiden van West-Vlaanderen. Zij lieten hun capsule patenteren op Europees niveau en zien de mogelijkheden ruim. “De Nebula zou je makkelijk kunnen installeren in winkels, ziekenhuizen, scholen, sportstadions, stations en luchthavens, banken, horecazaken en festivals", vertellen Henk (54) en Joke (48). “Kijk, we hebben dit product ontwikkeld in amper twee maanden tijd. Henk is actief in de textielindustrie, Joke in de reissector - twee sectoren die door de coronacrisis hard werden getroffen. We zijn maatschappelijk geëngageerd en besloten zelf actie te ondernemen voor de veiligheid van burgers. We trokken Vincent Mispelaere van de firma Menos mee aan boord en het totaalconcept was geboren. De capsule in Middelkerke is de eerste die we installeerden, maar we zijn klaar om op grote schaal uit te rollen. De productie van Nebula gebeurt in Azië en de levertijd is één maand. Op dit moment kunnen we binnen de week evenwel honderd cabines leveren.”

Made in West-Vlaanderen

