Middelkerke mikt op 28 mei om opnieuw markt te organiseren Timmy Van Assche

15 mei 2020

12u20 5 Middelkerke Nu de Nationale Veiligheidsraad opnieuw markten toestaat, mikt het gemeentebestuur op een herstart van de populaire Middelkerkse donderdagmarkt op donderdag 28 mei. “De inrichting van veilige werk- en bezoekomstandigheden krijgt nu absolute prioriteit.” Ook de zaterdagse boerenmarkt op het Oudstrijdersplein mag daaropvolgend opnieuw plaatsvinden.

“We zijn opgelucht dat we opnieuw markt kunnen houden”, stelt schepen voor Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Voor veel mensen zal het opnieuw deugd doen om op de markt te kuieren. Al zal het natuurlijk iets anders zijn. Zoals de overheid ons opdraagt, stellen we nu een circulatieplan op. Zowel bezoekers als marktkramers moeten in optimale omstandigheden op de markt terechtkunnen, maar die uittekening vergt wat tijd en energie zodat meteen opstarten nu niet mogelijk is. Binnen twee weken hopelijk wel. Qua capaciteit zitten we goed, we kunnen een goed aanbod garanderen. Voor onze kleinere markten blijft alles hetzelfde. Westende en Sint-Pieters-Kapelle hebben geen circulatieplan nodig. Voor de zaterdagse boerenmarkt doen we dat waarschijnlijk wel”, zegt Natacha nog.

Economische maatregelen

“Ondertussen kondigden we ons relanceplan van een half miljoen euro aan voor de andere economische sectoren”, vervolgt de schepen. “Dat zijn we nu volop aan het verfijnen zodat het tegen de zomer op kruissnelheid loopt. De bedoeling is dat vakantiegangers, tweedeverblijvers en inwoners dankzij gerichte acties voordelig – en met kans op extra beloning - kunnen shoppen en genieten bij de Middelkerkse ondernemers en horeca.”