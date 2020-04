Middelkerke mikt meer dan ooit op ‘indian summer’: “Maar ook zomerse ‘staycation’ is een kans om met beide handen te grijpen” Timmy Van Assche

30 april 2020

13u16 0 Middelkerke Ondanks een overhoop gehaalde evenementenkalender zoekt de gemeente naar oplossingen voor tal van evenementen. Zo krijgt Bier aan Zee een uitwijkeditie in het laatste weekend van september en verschuiven ook andere evenementen. Ondertussen ijvert burgemeester Dedecker in het kustburgemeestersoverleg voor een redelijke aanpak voor evenementen aan zee tijdens komende zomer.

Eén ding was al langer duidelijk: massa-events, zoals Nostalgie Beach, vinden niet plaats. “Ook de organisatoren van het Countryfestival lieten al weten dat ze dit jaar geen nieuwe editie organiseren. Andere externe organisatoren wachten af en houden hun beslissing in beraad”, zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Voorlopig ‘bevriezen’ we alle geplande datums voor zomerevents in eigen beheer en van externe organisatoren. We wachten uiteraard de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verder af. Hopelijk komen die richtlijnen op tijd voor alle organisatoren. Ook het plaatsvinden van de populaire avondmarkten en kleinere evenementen hangt af van die maatregelen.”

Druk najaar

Voor sommige evenementen prikte Middelkerke wel al nieuwe datums. ‘Bier aan Zee’ verschuift naar 25, 26 en 27 september. “Dit event ons een absolute must”, wist Tom Dedecker eerder al te zeggen in deze krant. “Dit populaire evenement moet een boost geven aan de geteisterde horecasector en hen perspectief bieden voor september. In samenspraak met Belgian Cycling organiseren we het BK voor junioren op zaterdag 5 september.” Met muziekfestival Leffingeleuren op 11, 12 en 13 september, het Landbouwweekend op 19 en 20 september en MidWestComedyFest op 25 en 26 september staat er, uiteraard onder voorbehoud, ieder weekend iets gepland kort na de zomervakantie. “Alle evenementen gaan uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen moeten nemen. Hoe dan ook hopen we meer dan ooit op een ‘indian summer’", kruist Tom Dedecker de vingers.

“Geen complete hold-up”

Ondertussen werken alle kustburgemeesters aan een plan voor gezond kusttoerisme. “We willen de Nationale Veiligheidsraad een bruikbaar en concreet advies voorleggen”, schetst burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Zoals het er nu naar uitziet, wordt onze kust een toplocatie voor de verplichte ‘zomerse staycation der Belgen’. Een kans om met beide handen te grijpen, denk ik. Uiteraard primeren de veiligheid en de gezondheid van de vakantiegangers en onze inwoners, maar gepast vertier en plezier met gespreide evenementen en activiteiten moet volgens mij toch mogelijk zijn. Als we wat speelruimte van de federale overheid krijgen, hoop ik dat mijn collega-kustburgemeesters mijn standpunt delen. Een complete zomerse ‘hold-up’ zou een nieuwe ramp betekenen voor onze middenstand en het kusttoerisme”, besluit de burgemeester