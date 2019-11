Middelkerke maakt zich op voor vierdaags champagnefeest Timmy Van Assche

03 november 2019

15u33 0 Middelkerke Al voor de 23ste keer wordt het Champagneweekend georganiseerd, van 8 tot en met 11 november. De champagne Ellner staat deze editie centraal. Aan de basis van het festival ligt de verbroedering met de Franse stad Epernay.

Elf gerenommeerde viticulteurs - of wijnboeren - komen naar Middelkerke. In centrum De Branding in de Populierenlaan 35, wordt enerzijds een champagnehal en anderzijds een feesthal ingericht. In die eerste ruimte kan je in een rustige omkadering kennismaken met de verschillende champagnehuizen uit Epernay en omgeving. In de tweede ruimte staan ambiance en optredens centraal. Voor alle duidelijkheid: ook hier worden de verschillende champagnes geserveerd. Bezoekers aan de beurs kopen eenmalig hun eigen glas aan 6 euro, een glas degusteren kost 5 euro.

Kenner Alain Bloeykens geeft op zaterdag, zondag (telkens om 11.30, 15 en 17 uur) en maandag (11.30 uur) verschillende proeverijen. Deelnemen kost 15 euro, inschrijven kan via toerisme@middelkerke.be of 059/30.03.68. Ook de lokale horeca springt op de kar met speciale champagnemenu’s, zowel voor ontbijt, lunch als diner. Op 8 november openen de deuren al om 19.30 uur, de andere dagen kan je het event bezoeken vanaf 11 uur.