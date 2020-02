Middelkerke maakt zich op voor krokusvakantie met Miss Krokodil Timmy Van Assche

10 februari 2020

14u48 0 Middelkerke Samen met Miss Krokodil kunnen kinderen genieten van 22 februari tot 1 maart van theater, expedities en kunst op verschillende plaatsen in Middelkerke. De krokusvakantie belooft dus extra plezant te worden.

De komst van de kinderfiguur Miss Krokidil luidt een theaterfestival in. Daarbij hoort zowel poppentheater als familievoorstellen met leuke verhalen op verschillende locaties in Middelkerke en Westende, zoals de bibliotheek, centrum De Branding, de Oude Post en Sint-Theresiakapel. Naast theater kunnen kinderen en hun ouders ook op speurtocht trekken naar strandvondsten of de vrienden van Miss Krokodil. Ook nu weer belanden de deelnemers op verschillende locaties in de gemeente.

En dan is er nog een creatief, kunstig luik aan de krokusactiviteit. ‘Tekenen kan iedereen’, dat is het moto van tekenares Vicky Lommatzsch. Ze exposeert haar werk gedurende de krokusvakantie in de Branding en leert kinderen in een leuke workshop hoe je kan tekenen. Om 10 en 14 uur kan je op vrijdag 28 februari terecht in de Branding. De workshops kost 3 euro.

Het volledige programma kan je terugvinden op visit.middelkerke.be of in de openbare gebouwen van het gemeentebestuur van Middelkerke.