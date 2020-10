Middelkerke maakt werk van nieuw gemeentehuis op site oud zwembad, MAC zal allicht verdwijnen Timmy Van Assche

13 oktober 2020

18u18 2 Middelkerke Op de site van het Duinenbad verrijst binnen enkele jaren een nieuw gemeentehuis, daarmee verdwijnt het oude zwembad. De gemeenteraad buigt zich over de selectieleidraad om een nieuw bouwteam aan te stellen.

De procedure van het nieuwe gemeentehuis lijkt goed op die van het casinogebouw. In een eerste fase kunnen kandidaat-inschrijvers op basis van de selectieleidraad hun kandidatuur voor deelname aan dit project indienen. In een tweede fase kunnen geselecteerde kandidaten op basis van de gunningsleidraad een offerte indienen. Een bouwteam zal instaan voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe gemeentehuis.

Ondergrondse parking

“Een nieuw gemeentehuis is broodnodig om de dienstverlening klaar te stomen voor de toekomst. Niet alleen qua ruimte voldoet het huidige gebouw niet meer, ook qua voorzieningen en toegankelijkheid stuiten we op onze grenzen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “We hopen met de werken in 2022 te kunnen starten en in 2024 onze intrek te nemen in het nieuwe gemeentehuis op de site van het Duinenbad. Er is bijvoorbeeld voldoende parking, want vlakbij het oude zwembad zijn ondergrondse parkeerplaatsen die voor slechts 3 procent benut worden.” Voor de realisatie rekent het gemeentebestuur op een kostprijs tussen de 12 en 15 miljoen euro - na het casino (41 miljoen euro) en het nieuwe zwembad (20 miljoen euro) alweer een grote investering, dus.

“We willen het authentieke gemeentehuis in ere herstellen en voorbehouden voor ceremoniële functies. De omgeving errond wordt een parkje of plein. Trouwens, begin 2021 start de heraanleg van het Oudstrijdersplein en Spermaliestraat, vlak tegenover het huidige gemeentehuis. Meer gedetailleerde plannen volgen in een later stadium van deze legislatuur, maar het Middelkerks Administratief Centrum of MAC - wat nu louter een corridor is tussen het gemeentehuis en oude brandweerkazerne - zouden we willen afbreken.”