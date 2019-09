Middelkerke krijgt in 2020 shop & go parkeerplaatsen, met Kortrijk als grote voorbeeld Peter Lanssens

13u59 5 Middelkerke Kortrijk had zes jaar geleden een primeur beet, door als eerste stad in Europa shop & go plaatsen te lanceren. Dat zijn plaatsen waar je gratis maximum 30 minuten parkeert. Sensoren gaan na. Wie langer blijft staan, betaal 30 euro naheffing. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) bracht vrijdagmorgen een bezoek aan Kortrijk. Want hij wil vanaf 2020 gefaseerd ook een systeem van shop & go in Middelkerke uitrollen. Er wordt gedacht aan een nog te bepalen aantal shop & go parkeerplaatsen in de Leopoldlaan, Distellaan, Meeuwenlaan, Kerkstraat en Paul de Smet de Naeyerstraat.

“De parkeerplaatsen zijn er vooral tijdens de zomer overbelast”, zegt Jean-Marie Dedecker. “Zo zijn er veel tweedeverblijvers die er hun auto veertien dagen laten staan. Dat is de dood van handelaars. Er moet meer rotatie zijn. Het installeren van shop & go is vrij goedkoop. Het kost 600 euro per parkeerplaats met sensor”, aldus Jean-Marie Dedecker. Die nu eerst de resultaten van een onderzoek van mobiliteitsexpert Mint uit Mechelen afwacht. Mint bekijkt wat er allemaal beter kan in Middelkerke, ook op het vlak van parkeerbeleid. De resultaten worden binnen een maand verwacht. Shop & go geldt in Kortrijk van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 19 uur.