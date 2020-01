Middelkerke houdt vast aan klassieke kerstboomverbranding Timmy Van Assche

09 januari 2020

07u08 0 Middelkerke Verschillende (kust)gemeenten, zoals Oostende, vervangen de traditionele kerstboomverbranding door een meer ecologisch feest. Niet zo in Middelkerke, waar onder de noemer Winterknetters aanstaande zaterdag honderden bomen in de fik worden gestoken.

Het evenement start zaterdag al om 16 uur, wanneer de eet- en drankchalets de deuren openen op het Epernayplein. Er wordt een spectaculaire vuurshow aangekondigd om 19 uur, compleet met livemuziek. Nieuw: er zal ook een kersttreintje rondrijden als extra animatie. De lokale vereniging ‘Cross to Romania’ legt sprot op de barbecue en deelt ze bovendien gratis uit aan alle bezoekers. De kerstbomen zelf wordt om 19 uur in brand gestoken. Tussen 22 uur en middernacht sluit een dj Winterknetters af. Vorig jaar nog werd het evenement door de forse wind aangepast. In plaats van een vuurtje te stoken, werden tussen de kerstbomen een rookmachine en lichtjes geplaatst om een verbranding na te bootsen.