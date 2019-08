Middelkerke gaat voor wereldrecord

zandschildpadsculpturen bouwen Timmy Van Assche

07 augustus 2019

14u38 3 Middelkerke Vier inwoners van Edingen gaan op vrijdag 23 augustus een zotte uitdaging aan. Die dag willen ze het wereldrecord zandschildpadsculpturen breken.

Enkele jaren geleden stichtten Philippe, Yannick, Yana en Dominique de groep Sculpture Westende met de bedoeling op alle mogelijke plekken zandsculpturen neer te zetten. In Edingen, Henegouwen, waar het viertal woont, is zo’n recordpoging uiteraard niet mogelijk. Daarom vindt de wereldrecordpoging plaats in Middelkerke. Ze krijgen ook volop steun van Sea Life, waar overigens op 16 augustus een demo/workshop van de recordpoging doorgaat”, laat de gemeente weten. Momenteel staat het record op 287 exemplaren met sculpturen van dolfijnen in Taiwan. “Maar omdat het mogelijk is dat de deurwaarder schildpadden die te weinig lijken op het voorbeeld afkeurt, mikken de organisatoren van Sculpture Westende nu voor alle zekerheid op 400 deelnemers. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen aan de recordpoging kan zich inschrijven via de toeristische dienst van Middelkerke en Westende.” Inschrijven kan ook via www.middelkerke.be. De deelnemers moeten wel minstens 12 jaar oud zijn en moeten op 23 augustus beschikbaar zijn van 10 tot 14.30 in Middelkerke. De poging vindt plaats op het strand ter hoogte van Louis Logierlaan.