Middelkerke blijft aangesloten bij Kusterfgoed Timmy Van Assche

22 oktober 2019

20u37 1 Middelkerke De gemeenteraad keurt een langere vertegenwoordiging in de erfgoedcel Kusterfgoed goed. Ook de komende zes jaar zal Middelkerke de werking van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband voor kusterfgoed mee invullen.

De kust bulkt van het erfgoed. En niet enkel qua authentieke gebouwen. “Dankzij de unieke geschiedenis van de kustvisserij en het toerisme is het verhalende erfgoed even belangrijk. Een ploeg deskundigen zet sinds 2014 sterk in op de ontsluiting, archivering en een brede publiekswerking rond het roerende en onroerende erfgoed van de gemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke. Volgend jaar sluit Bredene aan bij Kusterfgoed”, zegt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker).

Eén van de meest opmerkelijke realisaties is de opstart van de beeldbank. Dit digitale fotoboek bundelt bijna honderd jaar kustgeschiedenis dankzij de thematische en zorgvuldige digitalisering van ingestuurde foto’s. De gemeente Middelkerke wil met de verdere participatie in de erfgoedcel dit project verder ondersteunen. De financiële bijdrage voor een zesjarige verlenging van de participatie komt neer op 0,30 eurocent per inwoner per jaar.