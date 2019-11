Middelkerke behoudt twee restaurants in prestigieuze restaurantgids Gault&Millau Timmy Van Assche

04 november 2019

17u31 0 Middelkerke Met restaurants La Tulipe en VLASS blijft Middelkerke aardig vertegenwoordigd in de restaurantgids Gault&Millau. “Een mooie erkenning”, zegt Rik Vandermeersch van La Tulipe.

VLASS van Stefaan Lauwereins en Tineke Derycke in de Leopoldlaan 246 behaalde een score van 14 op 20. La Tulipe in diezelfde Leopoldlaan 81 scoort 12 op 20. Opvallend: het restaurant van chef Christa Cappelle en maître-sommelier Rik Vandermeersch staat al meer dan vijftien jaar in de gids. “Toch blijft het mooi dat we in Gault&Millau staan - een leuke erkenning”, vertelt Rik. “De reden van ons succes? Wel, Christa werd in 2003 verkozen tot Lady Chef of the Year en die titel bekoort nog altijd heel wat mensen. We zijn gespecialiseerd in bouillabaisse, die we bovendien in drie keer opdienen - niet alles tegelijk, dus. Ook het Lady Chef-menu en ons aanbod vis- en schaaldieren vallen in de smaak. Tot slot zijn er in Middelkerke verschillende thema-evenementen, zoals een speciaal champagnemenu in het kader van het nakende Champagneweekend." La Tulipe bestaat intussen 24 jaar. Eerder bracht deze krant het restaurant ook een bezoek in het kader van een restaurantrecensie.