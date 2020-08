Middelkerke annuleert het Belgisch kampioenschap wielrennen bij de junioren Timmy Van Assche

10 augustus 2020

09u29 0 Middelkerke Het gemeentebestuur annuleert het nationaal kampioenschap wielrennen voor junioren, dat plaats zou vinden op zaterdag 5 september. “Door de verschillende coronamaatregelen wordt het moeilijker om een goed, voor het publiek interessant, BK te organiseren", meldt schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker).

Middelkerke nam zich voor om elk jaar een BK te organiseren. “Maar daar moeten we nu op teruggekomen. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten: stewards en politiemensen worden voor coronagerelateerde taken ingezet en koersen met een beperkt publiek, maar een hoge verkeerstol, is niet wenselijk”, zegt schepen van Sport Dierendonck. “Voor een fietsgekke gemeente wilden we kost wat kost de wedstrijd laten doorgaan. Maar de coronapandemie laat het niet toe. Eerder moest het gemeentebestuur andere grote activiteiten in september annuleren, waaronder het populaire ‘Bier aan Zee’ en ‘Landbouwweekend’. Voor het BK werden nog oplossingen gezocht. De wil is er wel, maar praktisch werd het te moeilijk. Zeker als je zware verkeersmaatregelen dient te hanteren, zonder dat inwoners en verblijvers de koers langs het parcours kunnen volgen.”

Middelkerke haalde in 2018 een reeks van Belgische kampioenschappen binnen. Tot nu toe werd het BK strandrace (2018), trail (2018) en tijdrijden (2019) in de kustgemeente gereden. Het wordt uitkijken naar 2021 wanneer het BK trial opnieuw afgewerkt wordt. Het hoogtepunt ligt in 2022 met het nationaal kampioenschap veldrijden én elite op de weg.