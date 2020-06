Met ‘Slag van de Molen’ lanceert muziekclub de Zwerver opvallende reeks concerten en streep comedy Timmy Van Assche

25 juni 2020

17u37 3 Middelkerke Muziekclub De Zwerver pakt uit met een opvallend zomerinitiatief: Slag van de Molen. De Groenhagemolen, op een steenworp van de dorpskerk in Leffinge, vormt het knappe decor. Op de affiche staat heel wat muziek, maar ook een streep comedy.

Met een leuk zomerprogramma wil De Zwerver - coronaproof - tegemoet komen aan de verzuchtingen van livemuziekfans. “In de schaduw van de Groenhagemolen in de Groenhagestraat zullen we vier weekends lang, twee dagen per weekend, een fijne selectie jong talent presenteren. Twee dagen wijden we aan de Jong Muziek-selectie van Theater Aan Zee en één dag staat er comedy op het menu”, laat artistiek leider Lode Pauwels weten. “Op de andere dagen staan onder meer Meskerem Mees, Rhea, Schroothoop, Hi Hawaii, Chibi Ichigo, Kel Assouf en Vito op het menu.”

Tickets en reservaties voor de gratis concerten kunnen enkel online besteld worden via www.dezwerver.be en gaan vrijdag om 12 uur van start. Tickets kunnen gekocht worden voor bubbels van maximaal tien personen. Het vermelde uur is het aanvangsuur. De deuren gaan telkens open één uur voor aanvang.

Het programma:

* Zaterdag 25 juli vanaf 17 uur, gratis: (Jong Muziek) Aster, Deathstar MacGyver, Pega, Frankie

* Zondag 26 juli vanaf 20 uur (10 euro): komiek David Galle

* Vrijdag 31 juli vanaf 20 uur (10 euro): Vito, Meskerem Mees (Americana, singer-songwriter)

* Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur, gratis: (Jong Muziek) Peenoise, Partners, Kids With Buns, Vanessa

* Vrijdag 7 augustus vanaf 20 uur, 8 euro: Kel Asouf, Schroothoop (desert blues, world jazz)

* Zaterdag 8 augustus vanaf 21 uur, 10 euro: Rhea (rock ‘n roll)

* vrijdag 14 augustus vanaf 20 uur, 8 euro: Rumours, Chibi Ichigo (shamanpop, trip-hop, electronica, hiphop)

* Zaterdag 15 augustus vanaf 20 uur, 8 euro: Hi Hawaii, Brik Tu-Tok (fizzpop)