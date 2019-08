Met O2 Run strijkt pop-upspeelpark neer in Middelkerke Timmy Van Assche

07 augustus 2019

19u05 0 Middelkerke Vanaf zaterdag 10 tot en met zondag 18 augustus kan je op het strand terecht bij het pop-upspeelparadijs O2 Run.

Zo is er onder andere een obstakel- en gladiatorenparcours, springkastelen en tal van andere knotsgekke attracties. Voor een toegangsticket van 90 minuten betaal je 10 euro, voor een dagticket tel je 18,50 euro neer. Begeleidende (groot)ouders betalen geen inkom, enkel de deelnemers kopen een ticket aan. Het pretpark vind je ter hoogte van de Louis Longierlaan, bij de tramhalte Krokodiel, en is elke dag open van 11 tot en met 19 uur. Alleen op de openingsdag is de O2 Run pas om 13 uur open. Alle info: www.o2run.be.