Met gratis ‘North Sea Classics’ strijkt muzikale wereldklasse neer op casinosite



Timmy Van Assche

16 juli 2020

06u33 0 Middelkerke Het gemeentebestuur Middelkerke pakt uit met een exclusieve samenwerking met Dirk Brossé en zijn orkest Prima La Musica. De wereldberoemde dirigent-componist brengt er met ‘North Sea Classics’ een gevarieerd programma van puur klassiek over filmmuziek tot een ode aan dj Avicii. ‘North Sea Classics’ vindt plaats op zaterdag 25 juli in Middelkerke, met een vervolgeditie op 8 augustus in Westende.

Dirk Brossé is een begrip in de internationale muziekwereld. Als componist van heel wat bekende soundtracks, en als dirigent bij vermaarde concerthuizen en orkesten mag hij een duizelingwekkend palmares voorleggen. Met ‘North Sea Classics’ presenteert Brossé puur klassiek met meeslepende filmmuziek en een prachtige ode aan de muzikale erfenis van de Zweedse dj en muziekfenomeen Avicii.

Beheersbaar event

Schepen voor Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker) is opgetogen over de komst van Dirk Brossé. “Heel wat kustgemeenten opteren voor een eventloze zomer. Dat vonden wij veel te extreem. We zijn van oordeel dat we ons vakantiepubliek en onze inwoners mogen trakteren op enkele veilige en beheersbare events. Dat we met ‘North Sea Classics’ wereldklasse in huis halen, is een voltreffer in deze rare zomer. En het past perfect in de upgrade van het toeristische aanbod waar we consequent naar streven. Dit is weer een evenement waarmee we Middelkerke als toeristische trekpleister met nadruk op kwaliteit en beleving profileren”, zegt schepen Dedecker.

Praktisch

‘North Sea Classics’ vindt plaats op zaterdag 25 juli op de casinosite in Middelkerke. Op zaterdag 8 augustus strijken Dirk Brossé en Prima La Musica neer in Westende, aan de Rotonde. Er zijn telkens twee opvoeringen: om 17 en om 21 uur. Alle concerten zijn gratis bij te wonen, maar om de veiligheid te garanderen is de capaciteit beperkt. Via een prijsvraag op www.middelkerke.be/nsc maak je kans op zitplaatsen. Er is ook een afgescheiden zone met staanplaatsen, die zijn vrij toegankelijk zolang de capaciteit dat toelaat.