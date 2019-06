Mercedes-bestuurder (66) wordt onwel bij uitrijden van garage en sterft na frontale crash tegen muur Bart Boterman

20 juni 2019

13u47 24 Middelkerke In de Koninginnelaan in Middelkerke is donderdag rond 12.45 uur een man gestorven, nadat hij met zijn Mercedes recht op een muur was gebotst. De 66-jarige man uit Middelkerke kwam uit een parkeergarage aan de overkant van de straat gereden, maar werd op dat moment onwel.

Getuigen zagen de Mercedes uit de parkeergarage van het appartementsgebouw komen, maar konden geen bestuurder zien. De man lag in elkaar gezakt op zijn zetel. Het voertuig bleef snelheid maken, wellicht doordat de koppeling was gelost en het voertuig in versnelling zat. Vervolgens crashte de Mercedes tegen de muur van garages aan de overkant. De getuigen verwittigden meteen de hulpdiensten en schakelden de motor uit. De hulpverleners waren luttele minuten later ter plaatse, maar meerdere reanimatiepogingen baatten niet. Volgens de politie is het moeilijk uit te maken waaraan de man precies is gestorven.

Intussen is de begrafenisondernemer ter plaatse geweest en een takeldienst heeft de wagen weggehaald.

Het parket stuurde geen deskundige, omdat de omstandigheden duidelijk waren.