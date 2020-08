Man ziet neefje (10) verdrinken en wil hem redden, maar komt zelf in de problemen: strandredders halen beiden uit zee in Middelkerke Bart Boterman

09 augustus 2020

18u54 7 Middelkerke In Middelkerke zijn zondagmiddag ter hoogte van het casino twee drenkelingen gered uit zee. Dat bevestigt hoofdredder Bart Van Eechoute. “Een jongetje (10) was in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. Zijn oom probeerde hem te redden maar kwam zelf in de problemen”, duidt de hoofdredder.

“Onze strandredders kregen een drenkeling in het vizier en zagen ook iemand naar de waterlijn spurten. Later bleek het om de oom van het jongetje te gaan, een dertiger. We zijn er meteen achterna gezwommen. Drie van onze strandredders waren er zeer snel bij en zijn terug gezwommen met het jongetje en zijn oom”, vertelt Van Eechoute. De slachtoffers hadden wat water binnengekregen en waren hevig geschrokken. “Hun situatie leek mee te vallen, maar toch zijn ze naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Bij het binnenkrijgen van zeewater kan immers secundaire verdrinking ontstaan”, aldus de hoofdredder. Dankzij de alertheid van de strandredders is een drama vermeden.

“Het was in elk geval een zeer drukke dag. Er is ook tot tien keer toe een zoekactie gehouden voor vermiste kinderen op het strand, hier in Middelkerke en Oostende. Uiteindelijk werden de meesten snel teruggevonden. “Enkel één jongetje was meer dan vijftig minuten vermist op het einde van de dag. Maar ook hij is goed en wel verenigd met zijn ouders. We zijn tevreden dat we alles in goede banen hebben kunnen leiden en alle interventies een goede afloop kenden”, besluit de hoofdredder.