Man verbergt buit van inbraken op camping in bunker: achttien maanden cel Siebe De Voogt

15 mei 2020

14u15 0 Middelkerke Een 50-jarige Waal heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden cel gekregen voor twee inbraken en drie pogingen daartoe op camping Zomerzon in Lombardsijde. De buit verborg hij in een bunker even verderop.

Marc G. sloeg tussen 1 oktober 2017 en 15 oktober 2017 vijf keer toe op camping Zomerzon. Bij twee inbraken in caravans maakte hij eten, diverse flessen sterke drank en een kussensloop buit. Bij drie andere feiten bleef het bij pogingen. De politie trof verschillende gestolen goederen aan in een bunker op de terreinen van de voormalige camping Crystal Palace, die gekend stond als slaapplaats voor daklozen. Het DNA van Marc G. werd teruggevonden op de spullen. De man werd zowel in België als Frankrijk al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Voor zijn proces kwam hij echter niet opdagen. De rechter legde hem vrijdagmorgen bij verstek 18 maanden cel op.