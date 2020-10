Man riskeert 37 maanden cel voor hele reeks diefstallen en drugsbezit Siebe De Voogt

08 oktober 2020

16u44 1 Middelkerke Een 34-jarige man riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor een lange lijst aan feiten. Nick M. pleegde in Middelkerke en de rest van de kust verschillende diefstallen en werd ook meerdere keren betrapt met drugs op zak.

De dertiger pleegde volgens het parket liefst twaalf diefstallen en een poging daartoe in de periode tussen juni 2018 en januari 2020. Hij sloeg vooral toe in Middelkerke, maar pleegde ook feiten in De Haan, De Panne en Wervik. Bij enkele winkeldiefstallen maakte Nick M. eten, alcoholische drinken en USB-stick buit. Hij ging ook aan de haal met twee plooifietsen, cosmeticaproducten en computermateriaal. Uit een offerblok in de Sint-Jozefskerk in Oostende nam de man dan weer 4,20 euro mee. In dezelfde periode werd hij ook tot negen keer toe betrapt met drugs op zak. Het ging om speed, heroïne, xtc en cannabis. Twee keer had hij ook een mes op zak.

Het parket vorderde 37 maanden cel voor M., die intussen ook al feiten zou gepleegd hebben in het Ieperse. Volgens zijn advocate kampte de beklaagde met financiële problemen en raakte hij zo aan lagerwal. Ze drong aan op een werkstraf. Vonnis op 12 november.