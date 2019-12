Man riskeert 30 maanden cel voor afpersing en winkeldiefstallen in Middelkerke, maar stuurt kat naar rechter Bart Boterman

26 december 2019

17u41 0 Middelkerke Een Pool (31) moest zich donderdag op de Brugse rechtbank verantwoorden voor een poging tot afpersing in Middelkerke en vijf winkeldiefstallen. Hij liet echter verstek. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden gevangenisstraf.

Op 15 juli vorig jaar bedreigde Adrian M. een man met een mes op straat in Middelkerke. Hij wou geld, maar toen er passanten opdaagden kon het slachtoffer vluchten. Adrian M. bedreigde het slachtoffer later opnieuw omdat die naar de politie was gestapt. Desondanks ontkende hij de feiten bij een verhoor. “Mocht ik hem hebben overvallen, had in hem in elkaar geklopt in plaats van een mes te gebruiken”, verklaarde hij aan de politie. Tussen 11 juni 2017 en 1 mei 2019 pleegde hij ook vijf diefstallen in supermarkten, namelijk vier keer in Middelkerke en een keer in Aarlen. Hij had het hoofdzakelijk gemunt op Porto en tabakswaren. Bij CAW Middelkerke ging hij aan de haal met plastic groentebakken om het statiegeld te incasseren. Vonnis bij verstek op 23 januari.