Man (64) wordt onwel achter stuur en overlijdt Bart Boterman

11 december 2019

10u28 2 Middelkerke Langs de Vaartdijk-Zuid in Slijpe bij Middelkerke is dinsdagavond een 64-jarige bestuurder uit Nieuwpoort overleden. De man werd onwel in zijn auto. Zijn voertuig botste met de vangrails en kwam op de rijbaan tot stilstand.

Het incident gebeurde rond 18.25 uur ter hoogte van de Rattevallebrug. De man was in de richting van Nieuwpoort aan het rijden. Andere bestuurders waren getuige van de crash tegen de vangrail en belden de hulpdiensten. “De MUG heeft het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten. De arts heeft een natuurlijk overlijden vastgesteld. Er waren geen andere voertuigen betrokken”, zegt commissaris Stijn Popeye van de lokale politie Middelkerke. De Vaartdijk-Zuid was enkele uren afgesloten.

Het slachtoffer is de 64-jarige A.C. uit Nieuwpoort. De begrafenisondernemer bracht het stoffelijk overschot naar het funerarium. De wagen werd opgesleept.