Man (38) raakt gewond bij zadelmak maken van jong paard Bart Boterman

01 oktober 2019

16u15 0 Middelkerke Een 38-jarige man uit de Loviestraat in Middelkerke is maandagnamiddag gewond geraakt toen hij een paard probeerde zadelmak te maken.

Het incident gebeurde iets voor 16 uur, in een piste op het erf van het slachtoffer. Nadat hij het jonge paard had bestegen, begon het dier stevig te bokken. De ruiter kwam hard op de grond terecht en kreeg nadien nog een stamp van het paard. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen de man aan met een gapende wonde aan het hoofd en been. Het slachtoffer werd naar het AZ Damiaanziekenhuis overgebracht en verkeert volgens de politie niet in levensgevaar.