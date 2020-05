Maandag opent nieuw recyclagepark de deuren: “Verantwoordelijkheid nemen om afval duurzaam te verwerken” Timmy Van Assche

01 mei 2020

13u16 0 Middelkerke Afval deponeren in Middelkerke wordt vanaf maandag 4 mei een stuk netter, duurzamer en gebruiksvriendelijker dankzij het nieuwe recyclagepark. Nieuwigheden? “Een vlotte toegang via je identiteitskaart of badge, een propere omgeving en democratische tarieven voor betalende fracties. En dat is allemaal goed om de lokale afvalberg duurzaam te verwerken”, zeggen schepenen Van Muysewinkel en Dierendonck.

Het nieuwe recyclagepark ligt in de Klein Kasteelstraat 7, vlakbij de oude locatie aan de gemeentelijke werkhuizen. Dankzij een nieuwe aparte toegangsweg ondervindt de buurt geen overlast op drukke momenten. “Het nieuwe recyclagepark is niet alleen een stuk ruimer en overzichtelijker, maar ook gebruiksvriendelijker”, zegt schepen voor Afvalbeheer Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Vroeger betaalde je een euro toegang voor het containerpark, maar dat valt weg. Je identiteitskaart of gebruikersbadge is je toegangsbewijs. Wie alleen gratis fracties komt dumpen, hoeft niets te betalen. De weegbrug aan het begin registreert het gewicht. Het tarief van de aangeboden betaalfracties en het gewicht bepalen de kostprijs van je bezoek. Betalen kan alleen met bankkaart.” Uiteraard krijgt iedere inwoner van Middelkerke toegang tot het recyclagepark, maar er zijn ook badges voor specifieke gebruikers, zoals tweedeverblijvers, handelaars en verenigingen. Zij kunnen nu al hun badge aanvragen op www.middelkerke.be/recyclagepark.

Cruciaal voor recyclageketting

“Bijna 99 procent van alle weggegooide verpakkingen wordt gerecycleerd. Goed functionerende recyclageparken zijn cruciaal voor die recyclageketting”, beseft schepen van Milieu Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Niet voor niets dat de term ‘containerpark’ stilaan vervangen wordt door ‘recyclagepark’. Pas op, de vereisten voor zo’n recyclagepark zijn niet min. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij subsidieert een stuk van de installaties, maar de investering is grotendeels voor de gemeente. Het is onze rol als gemeentebestuur om duurzame afvalverwerking zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze burgers en die verantwoordelijkheid nemen we volop.”

Propere gemeente

Het gemeentebestuur kondigde eerder al aan dat openbare netheid een van de belangrijkste aandachtspunten van deze beleidsperiode is. “De investering van twee miljoen euro in dit nieuwe recyclagepark is één ding”, pikt Van Muysewinkel in. “Vergeet niet dat naast de gebruikelijke afvalophaling er dagelijks een ploeg op de baan is om straatafval, zandophoping en sluikstorten op te ruimen. Zelfs in kalme maanden halen we duizenden kilo’s afval van straat. Hoe drukker het wordt, hoe meer mensen we daarvoor inzetten. We vernieuwen ook regelmatig ons ‘kuisarsenaal’ met multifunctionele machines. Dat is arbeidsintensief en duur, maar wel broodnodig. Daarom ontwikkelen we een nieuw beheersplan ‘reinheid’ om die middelen efficiënt in te zetten”, besluit de schepen.

Het nieuwe recyclagepark is open op maandag van 9 tot 16.30 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 16.30 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur.