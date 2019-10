Maand cel voor dronken fietser die langs verkeerde kant rotonde opreed Siebe De Voogt

07 oktober 2019

14u10 0 Middelkerke Een 60-jarige man uit Westende heeft in de Brugse rechtbank een maand cel gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie. D.D. reed vorig jaar in dronken toestand langs de verkeerde kant een rotonde op, maar liet zich niet zomaar oppakken.

Een politiepatrouille zag de man op 8 november vorig jaar vreemde toeren uithalen langs de Meeuwenlaan in Westende. Toen D.D. met zijn fiets in de tegenovergestelde richting een rotonde opdraaide, besloten de agenten in te grijpen. De fietser liet zich echter niet doen en schold de politie de huid vol. Volgens het openbaar ministerie wilden de agenten hem bestuurlijk aanhouden, maar gedroeg de Westendenaar zich daarbij bijzonder weerspannig. De man kwam vorige maand niet opdagen voor zijn proces. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een maand cel en 400 euro boete.