Maakten croupiers en klanten van casino Middelkerke vier miljoen euro buit door gesjoemel? Parket wil 14 verdachten, waaronder oom van Rode Duivel, vervolgen Mathias Mariën

29 januari 2020

10u25 18 Middelkerke Het parket van Brugge wil 14 verdachten voor de rechtbank brengen voor jarenlang gesjoemel in het casino van Middelkerke. Croupiers en klanten zouden tussen 2001 en 2015 onder één hoedje hebben gespeeld en zo vier miljoen euro hebben buitgemaakt. Een van de verdachten is de nonkel van een Rode Duivel.

Oplichting, valsheid in geschrifte en informaticafraude: het lijstje met ten laste leggingen oogt niet fraai. Het Brugse parket wil de minstens vijf croupiers dan ook voor de rechtbank brengen. Volgens het gerecht hebben ze samen met verschillende klanten jarenlang gefraudeerd aan de roulettetafel. Hun werkwijze was zéér vernuftig. Wie weinig kennis heeft van het spelletje, kon onmogelijk de fraude opmerken. Aan de klanten - die ook worden verdacht in dit dossier - keerden ze onterecht hoge bedragen uit om later een deel van dat geld te recupereren. Zo lieten de croupiers onder meer nog inzetten op een moment dat het balletje bijna viel. Of nog straffer: ze lieten inzetten zonder dat er een specifiek getal werd genoemd.

Vier miljoen euro

De zaak kwam eind 2016 pas na jarenlang gesjoemel aan het licht toen de bedrijfstop van uitbater N.V. Micas onraad begon te ruiken. De cijfers daalden stelselmatig tot de situatie onhoudbaar werd. Volgens de statistieken was het zelfs onmogelijk dat er zo veel geld verdween, terwijl het casino minstens evenveel bezoekers over de vloer kreeg. Omdat de meeste croupiers een lange staat van dienst hadden, werd aanvankelijk niet aan gesjoemel gedacht. Bij de analyse van de camerabeelden kregen de bedrijfsleiders echter al snel enkele verdachten, croupiers, in het vizier. Ze werden op staande voet ontslagen en de politie werd verwittigd. Uit onderzoek en het verslag van een deskundige blijkt dat de 14 verdachten - verspreid over veertien jaar - zo’n vier miljoen euro buitmaakten. Verschillende verdachten legden al bekentenissen af, al kwam één croupier wel met een heel opvallende uitleg op de proppen. “Als ik zag dat mensen al veel hadden verloren, hielp ik hen. Waarom? Uit wrok tegen mijn bazen”, verklaarde hij aan de speurders.

Uitstel

Het onderzoek is ondertussen afgerond en het Brugse parket wil alle 14 verdachten voor de rechtbank brengen. Opvallend: een van de verdachten is de nonkel van een Rode Duivel. Hij ontkent daarentegen zijn betrokkenheid. “Mijn cliënt is hier als klant zeer ongelukkig bij betrokken geraakt. Hij heeft dat geld niet nodig", zegt zijn advocaat Pieterjan Dens. Na de verhoren mochten alle verdachten beschikken, waardoor iedereen nog steeds op vrije voeten is. De zaak werd door de raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld.