Maaike Cafmeyer leidt MidWestComedyFest in goede banen Timmy Van Assche

21 september 2020

18u52 0 Middelkerke De tweede editie van het MidWestComedyFest vindt op vrijdag 25 en zaterdag 26 september plaats. Het is meteen de start van het Middelkerkse cultuurseizoen. ‘ Master of ceremony’ Maaike Cafmeyer brengt vijf geheime comedians mee voor een wel heel speciaal avondje. Verder is er ook familietheater en ‘Soirée Decolletée’.

Beginnen doen we op vrijdag met de ‘secret comedy night’ om 20 uur. Zie het als een ‘blind date’ met vijf comedians. Elke geheime gast bestijgt het podium voor 20 minuten om daarin het beste van zichzelf te geven. Actrice Maaike Cafmeyer is de zogenaamde ‘master of ceremony’ en zal in geheel eigen stijl de avond vorm geven. Tickets voor de voorstellingen kosten 10 euro.

Op zaterdag, ook om 20 uur, eist Zoe Bizoe haar plek op. In een combinatie van comedy en burlesque plaagt ze het publiek met uitdagende choreografie. De voorstelling heeft letterlijk weinig om het lijf en mixt op heerlijke wijze humor en sensualiteit. De Gentse artieste won intussen maar liefst zeven internationale burlesquetitels. Ook voor deze voorstellingen kosten kaarten 10 euro.

Op zondag om 13.30 uur gaat de aandacht naar families met de theatervoorstelling ‘Meneer Beer en de Woeste Wolven’ van Theater Tieret. In een geïmproviseerd bos is er veel ruimte voor muziek en zang dankzij een bonte bende acteurs en performers.

Een week later, op zaterdag 3 oktober, staat ‘Soirée Decolletée’ op de affiche om 20 uur. De diensten Cultuur en Participatie brengen een muzikaal eerbetoon ten voordele van borstkankerorganisatie Think Pink. Jean Blaute en Jan De Smet brengen werk van schrijver Drs. P muzikaal tot leven en krijgen daarbij volle steun van vier vrouwen: Maaike Cafmeyer, Ineke Nijssen, Fay Lovsky en Nele Paelinck. Ook Stoy Stoffelen en Wouter Berlaen staan mee op de planken voor een prachtige voorstelling. Tickets kosten 20 euro.

Alle voorstellingen vinden plaats in Leffinge, meer specifiek in de tent van concertreeks ‘Op en tent’ in de Ieperleedstraat. Info en tickets: www.cultuurstek.be.