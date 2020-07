Leffingeleuren ziet af van aangepaste editie ‘open air’: “Opflakkering coronavirus laat plannen niet toe” Timmy Van Assche

29 juli 2020

10u16 16 Middelkerke Een paar weken geleden kwamen de organisatoren van muziekfestival Leffingeleuren met de aankondiging dat Leffingeleuren dit jaar een speciale openluchteditie zou worden. Door de evolutie van het coronavirus ziet organisator vzw De Zwerver nu af van die plannen.

“In de huidige omstandigheden is het jammer genoeg niet mogelijk om deze plannen uit te voeren. De heropflakkering van het virus en de recente maatregelen van de Veiligheidsraad maken het onmogelijk om in september een festival te organiseren", geeft De Zwerver mee. “Met spijt in het hart zal er voor het eerst in 44 jaar geen muziekfestival Leffingeleuren plaatsvinden in september. We kijken dan ook uit naar 10, 11 en 12 september volgend jaar.”

Wel blijft de concertreeks ‘Slag van de Molen’ doorgaan. Vzw De Zwerver bekijkt ook wat in september mogelijk is om “zowel muziekliefhebbers als artiesten enig perspectief te bieden”.