Leffingeleuren strikt Whispering Sons Timmy Van Assche

04 juli 2019

16u00 0 Middelkerke Muziekfestival Leffingeleuren heeft nog eens twaalf namen gelost voor haar 43ste editie. Daarbij valt vooral Whispering Sons op en de lokale helden van BRLRS.

Zeggen dat 2019 het jaar van Whispering Sons is, is een understatement van formaat. Het begon dan wel eind 2018 met de release van hun debuutplaat ‘Image’, het is dit jaar dat ze de vruchten plukken van jarenlang zwoegen. “En terecht want Whispering Sons is een originele band met een unieke sound en het is fantastisch dat zij de zondagavond het festival in stijl zullen afsluiten”, zegt Lode Pauwels van Leffingeleuren.

Niklas Paschburg is een duitse neo-klassieke pianist die vergelijkingen oproept aan Nils Frahm en Ólafur Arnalds. Hij komt zijn debuut voorstellen. Conjunto Papa Upa heeft roots in Venezuela en mengt die traditionele muziek met surf, psych, salsa, samba tot een spetterend geheel. DJ St. Paul weigert enige grenzen te aanvaarden in zijn sets. Bij ons is hij vooral bekend van zijn sets en zijn eigen ‘Stage Four’ op Best Kept Secret. Valley Maker is mee op tour met Steve Gunn en mag zijn folkrock-songs ook bij ons aan een nieuw publiek presenteren. Scott Yoder komt uit het Burger Records kamp en voorziet zijn psychopop van de nodige theatraliteit. “In het hardere genre, meer bepaald punk en postpunk, verwelkomen we Civic en Crows", aldus nog Pauwels.

Jong West-Vlaams talent krijgt ook een plaats. Highkick Wizzard won vorig jaar muziekwedstrijd Verse Vis ‘De Zwaarste Editie’. BRLRS is de band waarrond het momenteel allemaal te doen is in Oostende. Willy Organ is een oneman-discoband en Mooneye ontdekte het publiek eerder al op het buskerstage onder de naam Mickey Doyle, maar heeft nu een grote toekomst voor zich. Leffingeleuren vindt plaats op 13, 14 en 15 september. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.