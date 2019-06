Leffingeleuren strikt Charlotte Adigéry, Susobrino, Brutus en Raketkanon, ook voorverkoop gaat van start Timmy Van Assche

14 juni 2019

08u00 0 Middelkerke Leffingeleuren voegt weer elf namen toe aan haar nu al interessante affiche. Eerder had de festivalorganisatie al twintig bands en artiesten op de wereld losgelaten. Ook de voorverkoop gaat officieel van start.

Leffingeleuren profileert zich nadrukkelijk als ontdekkingsfestival. Toch staan er ook bekendere bands op het programma. Raketkanon wordt de headliner op vrijdag en zal het podium zonder twijfel in de fik zetten met hun verschroeiende noiserock. Brutus is headliner op zaterdag. Hun mix van post-rock, hardcore, prog-rock en metal bracht hen immers in alle uithoeken van Europa en ver daar voorbij. Beide bands zetten met de release van hun respectievelijk derde en tweede plaat een flinke stap voorwaarts en groeien daarmee uit tot vaste waarden in ons muzieklandschap.

Jong talent

Ook een pak jonge Belgische talenten worden toegevoegd met Charlotte Adigéry. Ze geniet de steun van de broers Dewaele en maakt intussen naam met haar mix van pop, hiphop en electronica. Peuk, de Limburgse neo-grungeband, en Susobrino, die zijn latin-roots als field recordings verknipt tot een uiterst dansbaar geheel, worden ook aan het programma toegevoegd. The Germans draaien al een tijdje mee - sinds 2002 - en blijven immer eigenzinnig en compromisloos, ook op hun vijfde plaat ‘Sexualtity’.

Internationale namen

Internationaal hebben we ook een paar mooie namen. The Soft Moon uit de VS is de bekendste. Deze postpunk annex new wave band maakte met ‘Criminal’ zijn beste plaat tot nu toe en komt deze exclusief op Leffingeleuren voorstellen. Rizan Saïd is de Syrische zelfverklaarde ‘King of the keyboard’, die naam en faam verzamelde aan de zijde van de bekende Omar Souleyman. Een absolute must-see. Peaking Lights, ook uit de States, heeft een volledig eigen stijl ontwikkeld, tussen psychedelische pop, dub en disco in. Gravelroad speelt blues in de stijl van RL Burnside en de Britse Jordan Mackampa zou weleens de nieuwe Michael Kiwanuka kunnen worden met zijn invloeden uit folk, blues, soul en gospel.

Voorverkoop gestart

Leffingeleuren vindt plaats op 13, 14 en 15 september september. De ‘early bird’-ticketverkoop is afgelopen, de gewone voorverkoop is nu van start gegaan. Weekendtickets kosten 58 euro. Een kaartje voor vrijdag of zondag kost 26 euro. Voor de zaterdag tel je 28 euro neer. Een campingticket voor het hele weekend kost 15 euro, een dagticket voor de camping 8 euro. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.